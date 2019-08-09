Доля отказов представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) в получении кредита во II квартале 2019 года составила 40%, следует из результатов опроса о деловой активности в сегменте, проведенного «Опорой России», Промсвязьбанком и исследовательской компанией Magram Market Research. Об этом сообщают «Известия» . Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании.

Государство активно субсидирует кредитование МСП — самая масштабная программа льготных займов позволяет получить деньги по ставке до 8,5%, рассказали в Минэкономразвития. В 2019 году был расширен перечень уполномоченных банков и приоритетных для субсидирования отраслей, а также снижен минимальный размер кредита. В этом году планируется выдать 1 трлн льготных займов, следует из презентации на сайте Минэкономразвития. Также в этом году регулятор снизил требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам малому и среднему бизнесу, рассказали в его пресс-службе.

В банках из топ-30 отчитались о радикальном росте финансирования сегмента: за первое полугодие объем кредитов МСП вырос в среднем в полтора раза благодаря госпрограммам, конкуренция за качественных клиентов среди банков усилилась. Основные причины невыдачи кредита — нестабильное состояние соискателя, его излишняя долговая нагрузка, отрицательная кредитная история, а также большое количество арбитражных судов и исполнительных производств, в которых фигурирует клиент.

По словам экспертов, банки намеренно уменьшают стоимость залога, поскольку оценивают ее не с точки зрения рынка, а с позиции ликвидности — моментальной продажи в конкретный момент. Кроме того, многие предприниматели занижают прибыль для уменьшения налоговой базы, и банки недооценивают финансовое состояние бизнеса, несмотря на крупную выручку и обороты. Несмотря на увеличение объемов субсидий и кредитов, доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП по-прежнему составляет около 20%, не меняясь с начала 2000-х. Банки боятся выдавать кредиты высокорискованному сегменту, бизнес не получает достаточного финансирования для развития, из-за этого МСП, а следовательно — и ВВП, не растут. Из-за высокой доли отказов многие микропредприятия и ИП вынуждены брать займы на физлицо, несмотря на высокие ставки, прокомментировали эксперты. Льготные программы едва ли могут разогнать кредитование сегмента, для повышения доступности финансирования нужны качественные изменения в экономике.