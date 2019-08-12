До конца этого года планируется довести количество плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс. человек

Граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых и легализовавшие свои доходы, на начало августа перечислили в бюджет более 350 млн рублей налогов. То есть на одного самозанятого в среднем приходится 2 200 рублей, сообщили «Известиям» в ФНС.

Пользователями приложения «Мой налог» стали 162 тыс. человек. Из них 96 тыс. ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области, рассказали в ФНС. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.

В Минэкономразвития сообщили, что до конца этого года планируется довести количество плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс. В министерстве разрабатывают меры поддержки этой категории бизнесменов. Также готовятся критерии отбора регионов, которые хотят принять участие в эксперименте. При этом в ФНС рассчитывают, что граждане сами захотят легально вести свою деятельность, используя созданные комфортные условия.

​Регионы смогут вводить режим самозанятых с 2020 года Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Эксперты пока скептически относятся к результатам эксперимента: по факту не более 1% самозанятых вышли из тени, хотя кампания по легализации доходов проводилась еще за два года до вступления закона в силу в 2019 году, считают они. Также многие ИП перерегистрировались в качестве самозанятых, чтобы снизить свое налоговое бремя, поэтому трудно назвать этот процесс легализацией доходов. По словам экспертов, насколько действительно сработает новый налоговый режим, покажет время.