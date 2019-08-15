Общий объем премий страховщиков жизни уменьшился по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составил 198,6 млрд рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Как указано в релизе ВСС, новым лидером по скорости роста сборов стало накопительное страхование жизни (НСЖ): в первом полугодии 2019 года страховщики жизни собрали по этому виду 44,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое прежде было основным драйвером рынка страхования жизни, составили 92,3 млрд рублей, снизившись по сравнению с первым полугодием прошлого года на 32%.

Такие результаты на рынке страхования жизни объясняются существенно возросшей волатильностью показателей доходности различных финансовых инструментов, отметил Юргенс. Как это и происходит обычно, снижение показателей продаж продуктов с негарантированной доходностью сопровождается ростом объемов по продуктам с фиксированным доходом, в данном случае это накопительное страхование жизни. Кроме того, некоторое влияние на спад продаж ИСЖ оказали и выпущенные ВСС стандарты работы страховщиков жизни, вступившие в силу в начале этого года, а также требования к этим видам страхования, разработанные Банком России, полагает глава ВСС.

Доля инвестиционного страхования жизни по итогам первого полугодия 2019 года сократилась на четверть и составила 46% против 62% годом ранее, а накопительного страхования — выросла почти в два раза, до 23% с 13% в первом полугодии 2018 года. Примерно на четверть увеличилась доля кредитного страхования жизни — с 19% до 23%. Также немного выросла доля прочих видов страхования жизни — с 6% до 8%.

Рынок страхования жизни по-прежнему является концентрированным. На топ-пятерку страховщиков за первое полугодие 2019 года пришлось 69% всей страховой премии, на лидера рынка — «Сбербанк страхование жизни» — приходится 39% всех сборов. На рынке накопительного страхования жизни на топ-пятерку страховщиков пришлось 76% премий, на лидера рынка — 43%. На рынке ИСЖ топ-пять страховщиков собрали 75% премий, а на лидера рынка пришлось 43%. По кредитному страхованию топ-пятерка собрала 88% всех премий, а лидер рынка — 34% всех премий.

Всего за первое полугодие 2019 года заключено 3,584 млн договоров страхования жизни, в том числе 155,9 тыс. — по ИСЖ, 204,1 тыс. — по НСЖ, 1 млн 808,2 тыс. — по кредитным видам, 1 млн 130,3 тыс. — по прочим видам страхования. При этом из заключенных ранее действовало 12 млн 669,7 тыс. договоров, в том числе 1 млн 87,8 тыс. по ИСЖ, 1 млн 338,8 тыс. — по НСЖ, 5,819 млн — по кредитным видам, 4 млн 424,2 тыс. — по прочим видам.



ВСС собрал и проанализировал данные страховщиков, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования жизни.

