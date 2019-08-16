Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий включение в перечень универсальных услуг связи (УУС) услуги по обеспечению Интернетом населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек посредством использования точек доступа Wi-Fi. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Для оказания услуг связи в таких населенных пунктах законопроектом предусмотрены положения об обеспечении оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек», — говорится в цитируемой ТАСС пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предполагает включение в перечень УУС услуги подвижной радиотелефонной связи в малонаселенных пунктах и возможность оснащения таксофонов средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Одновременно исключаются положения об оказании в составе УУС услуг по передаче данных и предоставлению доступа к Интернету с использованием средств коллективного доступа.

Кроме того, правительство РФ предлагает запретить оператору универсального обслуживания отказываться от заключения договора присоединения сетей связи с другим оператором связи. «Указанная мера необходима для закрепления гарантии недискриминационного доступа операторов связи и пользователей услугами связи к инфраструктуре связи, предназначенной для оказания универсальных услуг связи, и будет способствовать развитию сетей связи «малых» операторов связи», — утверждают авторы законопроекта.

Инициатива Кабмина предусматривает поэтапную реализацию нововведений. В населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек их планируется осуществить до 2024 года включительно, от 100 до 250 человек — до 2026-го.



К УУС относятся услуги, оказание которых любому пользователю на всей территории России обязательно для операторов универсального обслуживания (таковым является «Ростелеком»).