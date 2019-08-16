Страховая компания «АСКО-Жизнь» передаст свой портфель договоров страхования от несчастных случаев и болезней другому страховщику — компании «Абсолют Страхование». Уведомление о соответствующем намерении, размещенное ранее в августе на сайте «АСКО-Жизни», опубликовано в пятницу, 16 августа, на сайте Банка России.

«Финансовое положение ООО «Абсолют Страхование» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств», — подчеркивается в сообщении.

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика (отказ должен быть представлен в письменной форме в течение 45 дней с момента опубликования страховщиком уведомления о намерении передать портфель). Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

Напомним, в марте этого года у компании «АСКО-Жизнь» была отозвана лицензия на осуществление добровольного страхования жизни в связи с неосуществлением ею в течение финансового года соответствующей деятельности. Тогда в СК «АСКО-Жизнь» подчеркивали, что компания продолжает деятельность в направлениях медицинского страхования и страхования от несчастных случаев.



Двумя годами ранее, в марте 2017-го, СК «АСКО-Жизнь»уведомляла о намерении передать свой страховой портфель по страхованию жизни компании «Чулпан-Жизнь» с последующим отказом от соответствующей лицензии.