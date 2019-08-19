Абсолют Банк запустил приложение «Абсолют. Бизнес» для управления счетами и контроля движения денежных средств, говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис позволяет управлять бизнесом, в том числе финансовыми потоками нескольких компаний в одном окне.

Клиент сможет создавать, подписывать и подтверждать платежи, формировать шаблоны платежей, управлять списком контрагентов, проверять статус платежей и остатки на расчетных и валютных счетах, получать актуальную информацию и аналитику по счетам.