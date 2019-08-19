Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по итогам первого полугодия 2019 года составила 10,2 млрд рублей, увеличившись на 78,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе организации.

Рентабельность собственных средств достигла 14,8% против 11% за аналогичный период прошлого года.

Портфель ипотечных активов составил 530,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,1%.

Достаточность собственных средств на 30 июня составила 15,5% против 16,5% на 31 декабря 2018 года.

Как напомнил генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник, ключевой приоритет компании — поддержка рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в условиях перехода от долевого строительства к проектному финансированию.

По его словам, на сегодняшний день уже 14,2 млн кв. м жилья строится с использованием счетов эскроу — это около 12% от общего объема жилищного строительства. «Мы видим поступательную динамику практически в каждом регионе — такие проекты реализуются в 71 из 85 субъектов Российской Федерации — и рассчитываем, что до конца года на новую модель перейдет не менее 25% строящегося жилья», — сказал Плутник.



Также он подчеркнул, что уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, созданный в соответствии с поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, на сегодня стал одним из ведущих кредиторов строительной отрасли: объем одобренных сделок с начала года превысил 100 млрд рублей, в стадии проработки еще около 300 проектов объемом свыше 350 млрд рублей.

