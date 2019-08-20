В России желающих открыть свой бизнес в июле 2019 года снизилось на 21%. Об этом сообщается в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

«С ноября 2018 года снижается число тех, кто рассматривает для себя перспективу открытия собственного бизнеса. В июле число тех, кто готов стать предпринимателем, снизилось на 21% против июля прошлого года», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что предпринимательская активность может снова перейти к росту в конце 2019 и начале 2020 года.

«На сегодня восстановительная волна роста предпринимательской активности в основном исчерпана, что и определило снижение доли владельцев и совладельцев бизнеса, ориентированных на расширение производства. Те, кто в 2014—2015 годах отложил на будущее планы развития своих предприятий, уже реализовали свои планы, что и послужило причиной циклического спада. Однако он не может продолжаться долго — особенно на фоне растущей платежеспособности населения. В этой связи можно ожидать, что предпринимательская активность восстановится и перейдет к росту уже осенью-зимой 2019—2020 года», — отмечается в документе.

В настоящее время перестал расти спрос представителей малого и среднего бизнеса на грузоперевозки, которые представляют собой важный маркер бизнес-активности, а с мая снижается спрос предпринимателей на содействие во внешнеэкономической деятельности. При этом высокая активность предпринимателей остается в строительной сфере.