Ассоциация банков России (АБР) обратилась в письме к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову с просьбой запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей, пишут «Известия» .

Сейчас территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели (ИП) задолжали государству. Но такие счета зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме вице-президента АБР Алексея Войлукова, на тот момент исполнявшего обязанности главы ассоциации, к Антону Силуанову. Блокировка капитала гражданина и взыскание могут лишить человека средств к существованию, что противоречит основному закону страны. Таким образом, возникает риск нарушения Конституции.

В АБР также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.

По словам представителей крупных банков, с такими прецедентами действительно сталкивались, и санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан. Кредитные организации опасаются исполнять требования ФНС, поскольку в случае судебных разбирательств с предпринимателями «есть риск остаться крайними». В Альфа-Банке сказали, что к ним поступают решения ФНС о блокировке, однако, если в них идет речь о заморозке счета физлица, открытого не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую как ошибочные. Режим работы счетов физлиц не предполагает приостановления операций на сумму задолженности по налогам, но Минфин и ФНС придерживаются иной позиции, добавили в организации.

В июле АБР уже спрашивала ФНС о правомерности приостановления операций по счетам физлиц после требования налоговой. В ответе на письмо президента ассоциации Георгия Лунтовского глава ФНС Михаил Мишустин сослался на разъяснения Минфина. В письме замдиректора департамента налоговой и таможенной политики министерства Виктора Сашичева говорится, что Налоговый кодекс не предусматривает ограничений на блокировку и взыскание с индивидуальных предпринимателей средств, хранящихся в том числе на их личных счетах. Исходя из этого, требования ФНС к банкам законны и подлежат исполнению, сообщил глава службы.

По мнению экспертов, действительно, таким образом могут быть нарушены конституционные права. Однако зачастую предприниматели переводят деньги со счета ИП на свой личный. Коммерческие средства смешиваются с частными, и отследить движение денег бизнеса практически невозможно. Необходимо законодательно обязать банки помечать средства бизнеса, чтобы избежать рисков нарушения Конституции.