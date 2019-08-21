Ассоциация банков России (АБР) обратилась в письме к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову с просьбой запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей, пишут «Известия».
Сейчас территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели (ИП) задолжали государству. Но такие счета зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме вице-президента АБР Алексея Войлукова, на тот момент исполнявшего обязанности главы ассоциации, к Антону Силуанову. Блокировка капитала гражданина и взыскание могут лишить человека средств к существованию, что противоречит основному закону страны. Таким образом, возникает риск нарушения Конституции.
В АБР также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.
По словам представителей крупных банков, с такими прецедентами действительно сталкивались, и санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан. Кредитные организации опасаются исполнять требования ФНС, поскольку в случае судебных разбирательств с предпринимателями «есть риск остаться крайними». В Альфа-Банке сказали, что к ним поступают решения ФНС о блокировке, однако, если в них идет речь о заморозке счета физлица, открытого не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую как ошибочные. Режим работы счетов физлиц не предполагает приостановления операций на сумму задолженности по налогам, но Минфин и ФНС придерживаются иной позиции, добавили в организации.
В июле АБР уже спрашивала ФНС о правомерности приостановления операций по счетам физлиц после требования налоговой. В ответе на письмо президента ассоциации Георгия Лунтовского глава ФНС Михаил Мишустин сослался на разъяснения Минфина. В письме замдиректора департамента налоговой и таможенной политики министерства Виктора Сашичева говорится, что Налоговый кодекс не предусматривает ограничений на блокировку и взыскание с индивидуальных предпринимателей средств, хранящихся в том числе на их личных счетах. Исходя из этого, требования ФНС к банкам законны и подлежат исполнению, сообщил глава службы.
По мнению экспертов, действительно, таким образом могут быть нарушены конституционные права. Однако зачастую предприниматели переводят деньги со счета ИП на свой личный. Коммерческие средства смешиваются с частными, и отследить движение денег бизнеса практически невозможно. Необходимо законодательно обязать банки помечать средства бизнеса, чтобы избежать рисков нарушения Конституции.