Cредняя премия по ОСАГО по итогам первых семи месяцев 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей. Такие данные автоматизированной информационной системы Российского союза автостраховщиков приводятся в релизе РСА.

Для легковых автомобилей физлиц стоимость ОСАГО в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года до 5 363 рублей.

Средняя выплата в январе — июле выросла на 4,3% до 66,9 тыс. рублей.

Количество договоров ОСАГО, заключенных с января по июль включительно, выросло по сравнению с тем же периодом 2018 года на 1,4% до 23,01 млн. В то же время сумма начисленных премий сократилась на 4,2% до 123,54 млрд рублей.

В январе — июле 2019 года было 1,32 млн случаев заявления убытков (плюс 5,5%) и также 1,32 млн случаев их урегулирования (плюс 5,8%). Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 10,4% до 88,09 млрд рублей.

Средняя выплата в июле 2019 года составила 69 239 рублей, средняя премия — 5 407 рублей.



«Тренд на снижение размера премии и рост выплат наблюдается на протяжении всего года. В качестве причин снижения стоимости ОСАГО мы отмечаем возрастающую конкуренцию между страховщиками — участниками рынка в результате расширения тарифного коридора с 9 января этого года. Также влияние на размер премии, очевидно, оказывает изменение подхода к учету коэффициентов «возраст — стаж» и «бонус-малус», в результате чего расчет премии стал более гибким», — комментирует тенденции президент РСА Игорь Юргенс.