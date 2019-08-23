Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило шести российским компаниям, связанным с государством, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня «ВВВ-» до «ВВВ». Рейтинговые действия следуют за повышением рейтингов России ранее в августе, поясняется в сообщении агентства.

В число компаний, затронутых рейтинговым действием, вошло АО «ДОМ.РФ». Подход Fitch предусматривает уравнивание рейтингов компании с суверенными рейтингами независимо от ее самостоятельной кредитоспособности, что отражает высокую способность и готовность государства предоставлять ей поддержку, отмечают аналитики.

Fitch также повысило рейтинги РЖД, Федеральной пассажирской компании, госкомпании «Российские автомобильные дороги», «Роснано» и ФГУП «Почта России».



Прогноз по всем долгосрочным РДЭ — «стабильный». Полный список действующих рейтингов приводится в релизе агентства.