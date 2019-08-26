В Минфине сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях

На местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 год, которые проанализировали «Известия» . В общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. Таким образом, эффективными оказались лишь 34% преференций.

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области — 15,7 млрд, 12,3 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно. При этом в общей сложности послабления обошлись бюджетам этих регионов в 15,8 млрд, 31,5 млрд и 9,5 млрд рублей, говорится в статистике Минфина.

Лидирует по общей сумме выданных преференций Москва, где они стоили бюджету 44 млрд рублей, а также уже упомянутые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В Ленобласти сообщили, что оказывают господдержку прежде всего инвесторам в экономику региона.

Согласно опубликованным материалам Минфина, объем преференций по налогам на прибыль и на имущество должен будет сократиться с 253 млрд в 2018 году до 165 млрд рублей в 2021-м.

В Минфине на вопросы «Известий» о дальнейших перспективах эффективных и неэффективных льгот сообщили, что эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях. Доля стимулирующих расходов по налогу на прибыль и на имущество организаций с положительным бюджетным эффектом — один из индикаторов, характеризующих качество планирования и управления региональными финансами, уточнили в ведомстве.