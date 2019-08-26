Минфин не производит оценку эффективности налоговых льгот, а также публикует на сайте только часть данных о преференциях, без учета социальных и налоговых расходов, поэтому из данных не следует, что 66% налоговых льгот неэффективны, заявили в пресс-службе Минфина, комментируя данные газеты «Известия» об эффективности только 34% преференций.

«Минфин России не производит оценку эффективности региональных налоговых льгот, в том числе для бизнеса… На сайте приведена только часть данных о налоговых льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество (без учета социальных, а также налоговых расходов, которые носят технический характер). Таким образом, сравнивать размещенные данные с общим объемом льгот некорректно. Из размещенных данных не следует, что 66% налоговых преференций имеет отрицательный эффект и тем более признаются неэффективными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в опубликованном на сайте Минфина документе, на который ссылается газета «Известия», приведены объемы выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налоговым льготам и пониженным ставкам по налогу на прибыль и имущество организаций, которые носят стимулирующий характер и имеют положительный совокупный бюджетный эффект».

Кроме того, «Минфин России не давал оценок, что к 2021 году объем льгот сократится на 35%», «решение о сокращении льгот, установленных региональным законодательством — исключительная компетенция органов власти субъектов РФ».

В Минфине добавляют, что, «согласно Бюджетному кодексу, оценка эффективности региональных налоговых льгот — полномочие региона, а именно — кураторов каждого налогового расхода на основании утвержденной формализованной методики».

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. По данным издания, из расчетов ведомства за 2018 год следует, что в целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, при этом в общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись субъектам в 253 млрд рублей. «Таким образом, согласно методологии правительства, эффективными оказались лишь 34% преференций», — отмечало издание.

