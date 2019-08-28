Мессенджер Telegram сообщил инвесторам, что планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев, сообщает РБК , ссылаясь на The New York Times.

Также мессенджер планирует создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200—300 млн пользователей Telegram, сообщили инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными.

По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание.