Министерство финансов России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) до конца 2019 года актуализируют единый реестр субъектов малого бизнеса, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по вопросу реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Значительное число предприятий — почти 600 тыс. субъектов МСП — не представили отчетность, хотя, по данным налоговой службы, эти предприятия продолжали свою деятельность в качестве налогоплательщиков. Мы вместе с налоговыми органами в этом году примем все необходимые меры, чтобы актуализировать этот единый реестр субъектов МСП», — сказал он.