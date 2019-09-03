Дивидендные выплаты российских компаний, чьи акции обращаются на бирже, по итогам первого полугодия 2019-го могут составить 769 млрд рублей, что на 20% выше показателя предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсант». Промежуточные дивиденды планируют заплатить 18 компаний.

По словам экспертов, дивидендные выплаты увеличиваются на фоне роста показателей свободного денежного потока (FCF) из-за низких производственных издержек сырьевых компаний, многие из которых входят в число мировых лидеров по низким издержкам. Также высокие дивидендные выплаты могут свидетельствовать и о снижении инвестиционной активности компаний вследствие стагнации российской экономики. Если по итогам 2018 года ВВП вырос на 2%, то за первое полугодие текущего года рост составил всего 0,7%. Многие компании не видят достаточно интересных проектов для инвестиций и предпочитают распределять более высокую долю денежного потока акционерам в виде дивидендов.

Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний Это должно повысить качество прогнозирования дивидендов и их поступления в казну.

Большое значение в дивидендной политике крупных государственных компаний имеют неформальные требования Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли. Во втором полугодии объем дивидендных выплат во многом будет зависеть от итогов торговой войны между США и Китаем и ее влияния на мировую экономику.