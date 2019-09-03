В целом объем извещений госкомпаний о будущих закупках сокращается третий год подряд

Минфин по итогам мониторинга закупок госкомпаний в первом полугодии 2019 года констатировал рост их прозрачности: объем неконкурентных закупок за год снизился с 95% до 86%. Ведомство утверждает, что среди «прочих» способов закупок, считающихся неконкурентными, более половины — вполне рыночные процедуры, сообщает «Коммерсант» .

По данным ЕИС, в деньгах доля закупок у единственного поставщика за год упала с 42% до 10%, хотя одновременно вырос с 53% до 76% объем закупок «прочими способами».

В министерстве, ссылаясь на выборочный анализ «прочих» закупок, отмечают, что далеко не все они являются неконкурентными по сути. Если учитывать суть процедур, которые оценивал Минфин, доля конкурентных закупок вырастает до 54%, на закупки, оформленные как «прочие», но по факту совершенные у единственного поставщика, приходится еще 22%, а объем действительно неконкурентных закупок «прочими» способами снижается до 14%.

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками Случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на уничтожение его результатов, должны быть наказуемы.

Среди других выводов Минфина — сокращение доли участия зарегистрированных в системе ЕИС заказчиков по ФЗ-223 в закупках до 25% (30% по итогам 2018 года).

Показатель может еще вырасти из-за финансовой неопределенности заказчиков в первом полугодии и переноса закупок на второе: так, за полгода закупки совершили лишь 15% зарегистрированных в ЕИС заказчиков — бюджетных учреждений.

В целом объем извещений госкомпаний о будущих закупках сокращается третий год подряд: в первом полугодии 2019 года он составил 6,4 трлн рублей (против 9,3 трлн рублей и 7,5 трлн рублей в 2017 и 2018 годах). При этом объем заключенных договоров достиг 8 трлн рублей. В Минфине подтвердили, что причина разницы может заключаться в нераскрытой в ЕИС части закупок госкомпаний, — ведомство настаивает на принятии до конца 2019 года законопроекта, который устранит эту лазейку.