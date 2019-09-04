Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Как говорится в сообщении пресс-службы Титова, предложения были отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ) — разработчикам проекта амнистии.

Так, Титов предлагает освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за «экономические» преступления небольшой и средней тяжести.

«Согласно новой редакции части 1.1. статьи 108 УПК РФ, это будут индивидуальные предприниматели, совершившие преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, либо члены органа управления коммерческой организации, совершившие преступления в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией. Кроме того, освободить предлагается осужденных за преступления, которые априори совершаются в сфере предпринимательства. Речь идет о более чем 50 составах преступлений. Также предлагается прекратить находящиеся в производстве уголовные дела в отношении лиц данной категории», — говорится в сообщении.

Также бизнес-омбудсмен предлагает сократить на четверть неотбытую часть наказания в отношении этой же категории лиц, но осужденных за тяжкие преступления.

«Помимо этого, мы предлагаем освободить от наказания осужденных за преступления в сфере экономики (21 и 22 глава УК РФ) ненасильственного характера — тех, которые не подпадают под первую часть предложений», — добавил Борис Титов.

Условием для освобождения является отбытие срока, достаточного для применения УДО — не менее одной трети срока по преступлениям небольшой или средней тяжести; не менее половины срока за тяжкое преступление; не менее двух третей срока наказания за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено.

По словам бизнес-омбудсмена, важно, чтобы в перечень статей, на которые действие амнистии не распространяется, не включили тяжкие экономические составы, как это было частично сделано в амнистии на 70-летие Победы. Тогда из применения были исключены тяжкие мошенничества и ряд других статей.