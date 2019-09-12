Идеальный финансовый маркетплейс будущего должен быть интегрирован со всеми финучреждениями, рассказала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова на Международном банковском форуме в Сочи.

«Было бы логично, если бы финансовый маркетплейс был бы где-то между физическим лицом, «Яндексом» и Google и был напрямую интегрирован со всеми финансовыми учреждениями», — считает она.

Динара Юнусова отметила, что Банки.ру сейчас — самый крупный финансовый маркетплейс. «Обгоняем ближайшего конкурента более чем в два раза по аудитории», — добавила она. В день на сайте Банки.ру обрабатывается до 20 тыс. заявок на разные продукты, это в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.

«Сейчас мы интегрированы более чем с 70 партнерами — это банки и страховые компании. Это означает, что заявка, заполненная на нашем сайте, переходит напрямую финансовой организации и клиент здесь и сейчас получает предварительное решение», — рассказала генеральный директор Банки.ру.