Регулярные изменения налоговой политики — это кошмар для бизнеса, заявил глава Сбербанка Герман Греф на панельной сессии Московского финансового форума.

В качестве примера он указал на недавний налоговый маневр в нефтяной отрасли, который, по его мнению, привел к потерям колоссальных сумм и отсутствию инвестиций. «У нас инвестиций в нефтепереработку — ноль», — заявил банкир.

По мнению Грефа, проблема в том, что в таких условиях бизнес не может доверять государству. Поэтому, считает он, длинные инвестиционные проекты, которые сейчас обсуждаются в нефтегазовой отрасли, находятся под угрозой. «Мы понимаем, что в течение десяти лет они (правительство. — Прим. ред.) несколько раз поменяют правила игры... Раньше изменение налоговой нагрузки без обсуждения с бизнесом не проходило. У нас сейчас это правило», — констатировал Греф.