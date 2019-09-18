Завершена передача страхового портфеля от АО «ВостСибЖАСО» к страховой компании СК «Астро-Волга», говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Компания передала свой страховой портфель добровольных видов страхования, который состоит из обязательств, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для их покрытия, включая обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). Финансовое положение АО «СК «Астро-Волга» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принимаемых обязательств», — отмечается в сообщении.

Со дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля все права и обязанности по договорам страхования перешли СК «Астро-Волга».