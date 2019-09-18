Цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, заработает с середины ноября. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«У нас к 15 ноября уже платформа будет готова. Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться», — сказала Чупшева.

АСИ запустит цифровую платформу по взаимодействию силовиков с бизнесом к 15 декабря Ранее планировалось, что цифровая платформа будет запущена в пилотном режиме в ноябре 2019 года.

Перед началом заседания набсовета АСИ глава государства осмотрел выставку проектов агентства, в том числе стенд, посвященный платформе для работы с обращениями предпринимателей, создать которую президент поручил по итогам послания Федеральному собранию в феврале текущего года.