Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальное разбюрокрачивание всех процедур, которые мешают молодым бизнесменам, не достигшим совершеннолетия, заниматься предпринимательской деятельностью.

«Хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. Тем более что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых людей, даже в старших классах школы это проявляется», — отметил президент в ходе встречи с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы.

По его словам, «есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством». «Они заключаются в том, что если человек занимает определенную должность, скажем директором является, то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязательства перед финансовыми учреждениями либо перед третьими лицами, а не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по своим обязательствам и может поставить своих партнеров в трудные условия, когда с него будет невозможно ничего получить», — пояснил Путин.

Платформа для сообщений о давлении на бизнес заработает с 15 ноября Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны подключиться Следственный комитет и Генпрокуратура.

Он отметил, что сложности в процедуре эмансипации, когда родители юного бизнесмена поддерживают своего ребенка, должны быть «максимально разбюрокрачены». «Ну и в целом, конечно, надо повнимательнее посмотреть на обязательства, которые возникают в случае трудовых отношений, в случае гражданско-правовых отношений, и здесь, мне кажется, тоже можно пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией. Ну да, не отвечает по законодательству, но может отвечать имуществом. Если человек создал какую-то компанию, приобрел имущество, берет кредит, как это обычно делается, то отвечает имуществом. Это формальные вещи, с ними нужно поработать», — добавил Путин.