Правительство готово продлить действующую до 2021 года норму Налогового кодекса, по которой госкомпании, попавшие под финансовые санкции, могут не платить налог на прибыль при продаже неконтролирующих долей в дочерних структурах, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Сейчас норма действует до конца 2020 года.

Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы и поправки могут быть подготовлены в весеннюю сессию Госдумы, сообщил представитель ведомства.

Источники издания называют ключевым лоббистом инициативы «Роснефть», уточняя, что использовать льготу могут и другие санкционные компании, в частности, ВЭБ, «Ростех», ВТБ и «Транснефть». Продление господдержки сейчас не связано с конкретной сделкой, но расходы по налогу на прибыль могут быть весьма значительны.

По словам экспертов, в связи с действием внешних санкционных ограничений крупнейшим российским компаниям с госучастием доступен очень ограниченный пул источников финансирования, и в этих условиях продажа миноритарных пакетов акций является одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций, в том числе для реализации стратегически важных проектов. Так, экономия по налогу на прибыль позволит подсанкционным госкомпаниям высвободить денежные средства.