В России началась работа над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы, пишет газета «Известия» .

Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе (ЕБС), рассказал изданию директор проектного офиса виртуального оператора «Ростелекома» Алексей Чернецов. «Ростелеком» выступает оператором ЕБС, которая изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков (она позволяет «узнать» их по голосу и снимку лица).

Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи, уверен Чернецов.

Как напоминают «Известия», eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической сим-карты. Получить новое подключение можно будет, например, просканировав QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, «умных» часах Samsung и Apple, планшетах iPad.

Нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, следует из письма Минкомсвязи в адрес операторов, «Россвязи», Роскомнадзора, отраслевых институтов (с документом ознакомились «Известия», его получение подтвердили сотрудники двух операторов связи). Эти коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли, намеченной на начало октября. Один из вопросов, которые будут обсуждаться, — порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме. В Минкомсвязи подтвердили отправку такого письма, не ответив на вопросы о том, знакомы ли в ведомстве с предложением «Ростелекома».

По словам представителя министерства, за разрешением на публичное тестирование eSIM обращалась только компания Tele2. При этом с инициативой использовать биометрию для идентификации абонентов выходила «большая четверка» сотовых операторов.

Напомним, на днях стало известно, что Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт. «Tele2 решил вопросы обеспечения безопасности применения eSIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов», — цитировало агентство ТАСС пресс-службу министерства. В Минкомсвязи добавили, что в тестировании будут принимать участие до 15 тыс. абонентов.

Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить тестировать eSIM В тестировании примут участие до 15 тыс. абонентов.

В конце апреля компания Tele2 начала эксперимент по оформлению eSIM, однако на следующий день временно приостановила пилотный проект, объяснив это высоким спросом и ограниченным числом виртуальных сим-карт. Впоследствии Минкомсвязь сообщала, что эксперимент был приостановлен по просьбе министерства из-за вопросов, связанных с безопасностью.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер сим-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.

В начале сентября газета «Коммерсант» писала, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе и ФСБ, операторам связи и экспертным сообществам до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт.

В сегодняшнем материале «Известий» в числе прочего упоминается, что сейчас банки платят «Ростелекому» по 200 рублей за каждую успешную идентификацию гражданина в ЕБС. Методика расчета тарифов для сотовых операторов пока не определена, говорит представитель компании.

