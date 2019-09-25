Верхние строчки рейтинга крупных российских компаний с лучшей репутацией занимают два столичных аэропорта и компания «Яндекс», а среди компаний финансового сектора лидирует Сбербанк. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в материале Forbes .

Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute возглавил в 2019 году аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года. Ранее аэропорты не принимали участия в репутационных рейтингах RI, теперь же в первой тройке их сразу два: на третьем месте — аэропорт Шереметьево.

При этом «Яндекс» продолжает удерживать репутационное лидерство в секторе высоких технологий. Здесь он опережает Mail.ru и «Лабораторию Касперского».

В финансовой сфере первое место занимает Сбербанк, второе и третье — Газпромбанк и Альфа-Банк соответственно. В общем рейтинге Сбербанк находится на шестой строчке, Газпромбанк — на 22-й, Альфа-Банк — на 27-й.

Сбербанк — один из мировых лидеров по силе бренда, отмечают аналитики со ссылкой на данные Brand Finance. Крупнейший российский банк улучшил репутацию и на равных конкурирует с международными финансовыми организациями. Впрочем, самый высокий показатель у банка был в 2009 году.

Репутация ВТБ соответствует 29-му месту в общем рейтинге, Совкомбанка — 45-му, Тинькофф Банка — 49-му.

Платежная система «Мир» оказалась на 31-м месте. Авторы рейтинга указывают, что ПС «Мир» уже имеет хорошую узнаваемость в России, однако отстает по репутации от своих прямых конкурентов — Visa и Masterсard. Основные проблемы компании связаны с восприятием ее инновационности и c отношением к ней молодого поколения.

Лидерами в своих секторах стали также «М.Видео» (розница), «Tele2 Россия» (телекоммуникации), «Росатом» (энергетика) и «Еврохим» (химия).

В общем рейтинге Tele2 занимает 14-е место, «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») — 34-е, МТС — 36-е, «МегаФон» — 38-е, «Ростелеком» — 48-е.

В секторе нефти и газа первое место занял «Газпром», а лучшей репутацией среди компаний металлургического сектора обладает «Металлоинвест». Аналитики подчеркивают, что позитивное отношение людей к двум этим секторам — российская особенность.

В конце рейтинга, на 50-м месте, оказалась компания «Роснано». Последнюю позицию «Роснано» аналитики объясняют, в частности, негативным отношением респондентов к главе группы Анатолию Чубайсу и скептическим отношением общества к инновационности продуктов и услуг компании. Худшую динамику продемонстрировали Магнитогорский металлургический комбинат, «Ростех», «Фосагро», «Лаборатория Касперского» и «Транснефть».

Россияне по-прежнему больше доверяют международным компаниям, нежели российским, отмечает Reputation Institute. Такое явление не характерно для других стран, где «домашние» компании, как правило, обладают лучшей репутацией. В 2017—2019 годах в среднем репутация международных компаний в России стабильно на 13—15 пунктов выше, чем у российских.



Свое исследование Reputation Institute проводил во II квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2,5 тыс. человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний. Исследуемые компании получили от 0 до 100 баллов: результат выше 80 — отличная репутация, 70—79 — сильная, 60—69 — средняя, 40—59 — слабая, менее 40 — плохая. Оценки в баллах в материале Forbes не приводятся.