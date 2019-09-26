Оператор связи «МТС» подписал кредитное соглашение с банком ВТБ на 55 млрд рублей, сообщили в пресс-службе МТС.

«Соглашение, подписанное с банком ВТБ, предусматривает подтвержденную кредитную линию с совокупным лимитом в 55 миллиардов рублей и дает МТС возможность выбирать средства отдельными траншами в течение шести месяцев», — отмечается в релизе.

Часть средств из кредитной линии в размере 25 млрд рублей вместе с собственными средствами МТС в размере 25 млрд рублей были направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов банка ВТБ (привлеченного МТС в сентябре 2018-го на общую сумму 50 млрд рублей).

«Результатом рефинансирования стало снижение процентных расходов компании и увеличение срока погашения кредита ВТБ с двух до пяти лет. Оставшийся лимит подтвержденной кредитной линии на 30 миллиардов рублей компания планирует направить на рефинансирование текущего долга в 2019—2020 годах», — заключили в МТС.