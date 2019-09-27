«ВымпелКом» (бренд «Билайн», принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) не рассматривает покупку «Рокетбанка». Об этом журналистам заявил глава компании Василь Лацанич после открытия демонстрационной зоны 5G на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник, что покупкой «Рокетбанка» интересуется «Билайн», у которого уже есть свой банковский продукт — платежная карта.

«Мы смотрим на опыт. Нам интересен опыт «Рокетбанка», потому что «Рокетбанк» пытается создать новую модель. Нам интересен опыт Тинькофф Банка, мы им интересуемся с точки зрения опыта. С точки зрения покупки сейчас нет, у нас нет переговоров с «Рокетбанком» о покупке», — сказал он.

В середине августа совет директоров платежного сервиса QIWI сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка». В июне 2018 года новым партнером «Рокетбанка» стал Киви Банк. QIWI купила бренды и программное обеспечение сервисов «Рокетбанка» и «Точки» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей. «Рокетбанк» — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.