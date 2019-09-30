Страховая компания «Росгосстрах» вошла в состав ассоциации «ФинТех» (АФТ). Решение о включении страховщика в ряды ассоциированных членов ассоциации было принято наблюдательным советом АФТ, указано в релизе «Росгосстраха».

«Росгосстрах» является ключевым страховым активом группы «Открытие». «Следуя бизнес-стратегии до 2021 года, «Росгосстрах» намерен занять лидирующие позиции на рынке страхования. Приоритетными задачами компании являются построение новой IT-архитектуры, позволяющей оперативно выводить на рынок новые продукты и услуги, включая быстрое урегулирование убытков и выплаты клиентам, а также развитие каналов онлайн-продаж», — отмечается в сообщении.

«К столетию компании, которое мы будем отмечать в 2021 году, нам необходимо внедрить глобальные инфраструктурные изменения. В этом году наш ключевой IT-проект — это внедрение целевой полисной системы Guidewire, благодаря которой мы сможем быстрее запускать новые продукты, повысим эффективность операционных процессов, получим оперативную и качественную информацию для принятия управленческих решений. Мы понимаем, что для дальнейшего эффективного развития, внедрения инноваций необходимо тесное взаимодействие между регулятором и участниками рынка. Благодаря ассоциации «ФинТех», которая объединяет ключевых представителей финансовой сферы, мы сможем на одной площадке обсуждать важнейшие задачи развития бизнеса, обмениваться опытом и мнениями», — комментирует член правления — управляющий директор по операциям и технологиям компании «Росгосстрах» Филипп Майзенберг.

«Нам интересны все проекты, реализуемые на площадке АФТ, в частности открытые API, Система быстрых платежей, удаленная идентификация и цифровой профиль, а также электронное взаимодействие с государственными информационными системами», — уточняет Майзенберг.



Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года. В состав АФТ входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, «Ак Барс», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Московская биржа; ассоциированными членами являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, РНКО «Платежный Центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, ГК «Регион», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Почта Банк, Абсолют Банк, «АльфаСтрахование», ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», Московский Кредитный Банк, «Русский Стандарт».