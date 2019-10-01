Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание «Яндексу» за рекламу брокера без лицензии Центрального банка России, сообщается в пресс-релизе службы.

«В Московском УФАС России проверили рекламу Instant Trading LTD следующего содержания: «InstaForex — Официальный Web-сайт — Брокер с Лицензией ЦБ», распространяемую в системе «Яндекс.Директ». В соответствии с рекламным законодательством финансовые и банковские услуги, не подкрепленные соответствующей лицензией, разрешением, аккредитацией, оказываемые организациями, не включенными в реестр, а также не являющимися членами саморегулируемых организаций, рекламироваться просто не могут. Однако при проверке было установлено, что деятельность InstaForex осуществляется без необходимой лицензии Центрального банка Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В объявлении были обнаружены нарушения пункта 7 статьи 7 закона «О рекламе» со стороны «Яндекса» и заказчика рекламы. Предписания получили обе стороны.