Участники финансового рынка направили в ЦБ свои предложения по «регуляторной гильотине». Письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, крупнейшая по количеству участников саморегулируемая организация финансового рынка) со списком из 69 законодательных норм, осложняющих работу брокерам и управляющим компаниям, изучили в РБК .

Многие предложения НАУФОР касаются устаревших и дублирующих норм, часть касается отмены отчетности, которой перегружены участники рынка. Например, одно из положений ЦБ требует предоставлять информацию о заключенных внебиржевых сделках, хотя она отражается в регулярной отчетности, направляемой в Центробанк, и таких устаревших норм достаточно много, отметили в пресс-службе ФГ «БКС». Кроме того, некоторые требования регулятора включены в стандарты саморегулируемых организаций финансового рынка.

Есть и проблемы с относительно новыми инициативами. Например, согласно закону «О рынке ценных бумаг», человек не может зачислить на индивидуальный инвестиционный счет валюту, а может внести только рубли, что ограничивает возможности в торговле иностранными ценными бумагами в валюте, следует из документа. С выводом валюты тоже есть проблемы: если инвестор хочет закрыть ИИС совсем, без перевода активов другому профучастнику, он, согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», может вывести с этого счета валюту на свой банковский счет, но если инвестор переходит к другому профучастнику, то ни перевести валюту к нему на ИИС, ни вывести ее на банковский счет не сможет, ему остается только ее продавать. Следствием этого могут быть потери из-за комиссий и невыгодного курса. А если валюты у держателя ИИС меньше лота, он и продать ее не может. Нужно позволить переводить валюту между счетами одного инвестора не только в банках, но и у профучастников, следует из предложений.

Участники рынка также предложили ЦБ расширить возможности брокеров по предоставлению займов своему клиенту. Сейчас допускаются лишь маржинальные сделки с ценными бумагами, а брокеры и УК хотят допустить маржинальные сделки на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов.

Вторая СРО финансового рынка — Национальная финансовая ассоциация (НФА) также направила в ЦБ более 100 предложений по «регуляторной гильотине», передал через пресс-службу ее президент Василий Заблоцкий. В основном предложения направлены на изменение нормативных актов ЦБ, а также на устранение устаревших актов, например выпущенных Федеральной службой по финансовым рынкам (прекратила деятельность в 2013 году), уточнил он.

ЦБ получил предложения компаний и в ближайшее время планирует обсудить их с рынком, сообщил представитель регулятора.

Как напоминают в РБК, в сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы. В ЦБ провели параллели с запуском правительством России так называемой регуляторной гильотины — проекта, в рамках которого предполагается «отправить под нож» устаревшие документы. Рассматривать предложения по «гильотине» Центробанка будет специально созданная рабочая группа. Там обсудят, как отмена или модификация норм повлияет на доступность, конкуренцию и доверие на финрынке, а также издержки его участников и потребителей финансовых услуг. Основной пакет предложений Центробанк предполагает сформировать к концу 2019 года.

