Интернет-магазин Ozon запустил в тестовом режиме рассрочку для клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В рамках теста максимальный лимит на покупки в рассрочку, который может быть одобрен клиенту, составляет 300 тыс. рублей.

Клиент может оформить в рассрочку крупную покупку на всю сумму одобренного ему лимита сразу или делать небольшие заказы по мере необходимости. Наличие «лимита доверия» ни к чему не обязывает: клиент может воспользоваться им сразу или же вовсе не выбирать этот способ покупки до тех пор, пока он ему не понадобится.

Процесс подачи заявки на рассрочку полностью автоматизирован: чтобы пройти идентификацию, достаточно сделать селфи с паспортом и указать ежемесячный доход.