Минэкономразвития обсуждало заморозку на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей: единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора, но эту идею не поддержал Минфин, сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее ведомство опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Так, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019-м. Проект должен вступить в силу в ноябре, если власти не решат заморозить индексацию налогов.

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Минэкономразвития утверждает, что расчет индексов-дефляторов не зависит от воли ведомства и производится по установленному алгоритму. «Минэкономразвития не обладает полномочиями вносить соответствующие корректировки», — пояснили в пресс-службе ведомства и добавили, что изменить порядок можно только поправками к Налоговому кодексу.

«Вопрос об очередной заморозке коэффициентов в Налоговом кодексе обсуждается отдельно от рассматриваемого приказа. Ранее Минэкономразвития обсуждало такую заморозку, но это предложение не было поддержано Минфином», — отметили в ведомстве.