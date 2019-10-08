Группа «АльфаСтрахование» приобретает 100% акций страховой компании «Надежда». О подписании 7 октября соответствующего договора группа сообщила во вторник, 8 октября.

«Сделка осуществляется в рамках реализации стратегии группы по укреплению рыночных позиций, в том числе путем приобретения других игроков, и будет закрыта в ближайшее время», — отмечается в релизе «АльфаСтрахования».

Страховое акционерное общество «Надежда» — универсальный страховщик с лицензиями на добровольные виды страхования и ОСАГО, работает с 1991 года. Основные регионы присутствия — Красноярский край и Хакасия. В «АльфаСтраховании», в частности, подчеркивают, что САО «Надежда» занимает лидирующие позиции на страховом рынке Красноярского края. У компании более 700 тыс. клиентов.

«Покупка САО «Надежда» и последующая интеграция организации в состав группы «АльфаСтрахование» — важное событие для нашей компании. Мы рады, что к нам присоединяется сильный региональный игрок с почти 30-летней историей, устойчивыми позициями и сформированной лояльной клиентской базой в Сибирском федеральном округе и особенно в Красноярском крае. Уверен, что эта сделка позволит усилить бизнес нашей группы в регионах присутствия «Надежды», — комментирует генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

В «АльфаСтраховании» подчеркивают, что совершение сделки не повлечет резких изменений в операционной деятельности страховой компании «Надежда». В течение переходного периода «Надежда» будет осуществлять операции как компания в составе группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки. При этом совместная управленческая команда подготовит и реализует необходимые интеграционные мероприятия.



Маргарита Филиппова после закрытия сделки продолжит занимать должность генерального директора СК «Надежда», а также присоединится к управленческой команде Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахования», где сфокусируется на обеспечении успешной реализации проекта по интеграции.