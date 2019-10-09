Решение о сокращении срока пребывания в России для признания гражданина налоговым резидентом страны будет принято после обсуждения этого вопроса с представителями бизнеса, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы будем этот вопрос двигать после того, как здесь (на правлении РСПП. — Прим. ред.) обсудим. Если найдет поддержку, то будет, если нет — то оставим до лучших дней. Поэтому все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом», — заявил он.