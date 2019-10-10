Принятие законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% навредит инвестиционному климату в стране. Об этом заявила в четверг гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина на заседании комитета Госдумы по информационной политике, сообщает ТАСС.

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для IT, а для всех смежных областей», — подчеркнула она.

Бунина отметила, что многие крупные российские компании, причем не только из IT-сферы, привлекают иностранные инвестиции. «Инвестиции — это благо для развития страны. И речь не только об IT-компаниях. Такие компании — крупные налогоплательщики. Мы все вкладываемся в российскую экономику, платим налоги в российский бюджет, создаем рабочие места в России, инвестируем в социальные сферы», — сказала она.

Однако в нынешней формулировке законопроект дискриминирует российские компании, которые конкурируют с мировыми гигантами, продолжила Бунина. «Россия — уникальна, в России есть конкуренты этим гигантам. Есть «ВКонтакте» против Facebook, есть «Яндекс» против Google... есть ivi против Netflix. Важно, чтобы мы это не потеряли. И конкуренция на глобальных рынках — это тоже очень важно», — уверена гендиректор «Яндекса» в России.

Минкомсвязь направила в правительство проект отрицательного отзыва на законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ, заявила на заседании профильного комитета Госдумы начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

«Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект подготовлен и внесен в правительство. На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту», — указала она.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить планкой в 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе «Яндекса», а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Профильный комитет Госдумы по информационной политике не раньше ноября будет рассматривать на своем заседании резонансный законопроект депутата Горелкина, сообщил журналистам председатель комитета Леонид Левин.

«До 20 октября в любом случае еще будем собирать отзывы, скорее всего, на какое-то конструктивное обсуждение на комитете мы сможем выйти не раньше ноября», — сказал Левин, отвечая на вопрос ТАСС, когда комитет сможет вынести рекомендацию нижней палате парламента перед рассмотрением текста в первом чтении.

В ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что представители двух ведомств — Федеральной антимонопольной службы и Роскомнадзора — фактически поддержали инициативу Горелкина, Левин пояснил, что «это связано с пониманием задач государства по обеспечению безопасности своих граждан, в том числе их цифровых прав». «Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, — это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке», — отметил он.



«Если говорить объективно, консенсуса не было ни у одной из сторон», — признал председатель комитета.