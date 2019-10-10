Mastercard и Национальная система платежных карт заключили соглашение о намерении сотрудничать в развитии трансграничных сервисов для систем мгновенных переводов. Документ был подписан главами компаний на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, который проводится под эгидой Банка России.

Как отмечается в сообщении НСПК, обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов, базирующееся на выработанных совместных решениях, станет следующим этапом в реализации стратегии построения Системы быстрых платежей и будет способствовать развитию безналичной экономики в России. Для реализации соглашения создается рабочая группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard.

«НСПК и Mastercard объединяют усилия, для того чтобы предоставить клиентам банков — участников СБП возможность в дальнейшем осуществлять быстрые межбанковские трансграничные переводы, что отвечает их растущим ожиданиям ко всем видам платежей: от ежедневных переводов с карты на карту до бизнес-расчетов», — отметил генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.



Ранее сообщалось, что НСПК планирует запустить трансграничные переводы с российского пластика на карты, выпущенные зарубежными банками, тестирование запланировано на октябрь. Речь шла, в частности, о переводах с карт «Мир» на карты партнерских национальных платежных систем из трех государств СНГ.