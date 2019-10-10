Минэкономразвития предлагает не раскрывать владельцев компаний из специальных административных районов (САР) в ЕГРЮЛ для защиты от санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В отношении обществ, являющихся участниками САР и территорий опережающего развития (ТОР), законопроектом корректируется существующая в настоящее время система учета прав на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ. Так, предлагается осуществлять учет прав на доли в списке участников ООО, ведение и хранение которого будет осуществляться регистраторами», — говорится в пояснительной записке.

При этом переход прав на долю в уставном капитале компании или возникновение и прекращение ограничений этих прав будут происходить с момента внесения соответствующей записи в список участников ООО.

Таким образом, из ЕГРЮЛ исключается информация, связанная с долями общества, с указанием вместо нее сведений регистратора, что позволит сохранить режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг. А это, как отмечают разработчики законопроекта, «представляется актуальным» в сложившейся ситуации возросшего риска применения санкций в отношении российских юрлиц.

Тем не менее законопроект не предусматривает отказа от действующей в настоящее время системы учета прав на доли. В связи с этим выбор между регистратором и использованием действующей в настоящее время системы учета, то есть отражения соответствующих сведений о составе участников общества в ЕГРЮЛ, будет осуществляться участниками САР и ТОР самостоятельно.



Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.