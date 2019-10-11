Предприятия накопили на счетах порядка 30 трлн рублей, которые не работают на экономику из-за опасений бизнеса инвестировать эти средства, несмотря на достигнутую макроэкономическую стабильность. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией перед студентами Финансового университета при правительстве РФ.

«Вопрос в доверии к институтам, в доверии между бизнесом и государством. Основная задача правительства — мы над ней ежедневно, ежечасно работаем — это сделать так, чтобы бизнес поверил тем решениям, которые готовит правительство, поверил тем устремлениям правительства и начал использовать свои ресурсы для вложения в экономику. Деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 триллионов рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств. Поэтому сейчас наша задача — сделать все, чтобы бизнесу было комфортно», — сказал Силуанов.

По его словам, экономика России достигла стабильности. «Мы говорили о макростабильности. В принципе, она есть у нас. Мы сейчас уже дошли до уровня, когда нас не беспокоят высокие темпы инфляции, нас не беспокоит изменение курса рубля независимо от санкций, уровня цен на наши энергоносители, у нас есть запасы стабильности в нашей экономике, <…> у нас стабильная бюджетная политика. В этом плане все нормально, никаких проблем нет», — добавил Силуанов.