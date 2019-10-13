Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября. Это связано с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится в письме инвесторам, которое есть в распоряжении ТАСС и подлинность которого подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта.

«Мы вместе с консультантами продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и планируем предоставить дополнительную информацию в течение следующей недели», — говорится в письме.

Также команда проекта отмечает, что разочарована тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила подать иск. «Telegram в течение последних 18 месяцев пытался взаимодействовать с SEC и получать отзывы о блокчейне TON <...> Мы не согласны с позицией SEC», — говорится в письме.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов) мессенджера Telegram. Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network токенов gram. По данным комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

Напомним, в конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов новой блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около 1,7 млрд долларов.