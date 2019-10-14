Госдума пока не будет рассматривать правительственный законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый вице-спикер Александр Жуков по итогам заседания совета Думы, передает ТАСС .

«Еще одно важное решение принято: отложить пока рассмотрение правительственного законопроекта по ОСАГО», — сказал он. Жуков заметил, что данная инициатива вызвала «серьезную полемику», в том числе в СМИ.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, «пьяное» вождение и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020-го. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить сумму страховки за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется: страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2 746—4 942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого — сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.

В РСА разъяснили, как поправки по ОСАГО отразятся на водителях В результате нововведений в ОСАГО общая сумма выплат по данному виду страхования увеличится на 15%. Об этом заявил на пресс-конференции 14 октября исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, сообщает пресс-служба организации.

По мнению исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, дополнительные инициативы, которые звучали в ходе обсуждения реформы ОСАГО, не стоит включать в законопроект, по крайней мере в ближайшее время. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в «Российской газете», сообщила пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«Во время заседаний в Госдуме звучал ряд предложений о том, какие еще нововведения можно добавить в законопроект об индивидуализации ОСАГО. В частности, предлагалось убрать фактор износа деталей при расчете суммы выплаты при ДТП, выплачивать компенсации, даже если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, и ввести вторую систему «мультиполиса». Однако, на наш взгляд, эти инициативы пока смешивать преждевременно. Во-первых, отмена коэффициента износа запчастей приведет к подорожанию полиса. Во-вторых, для начала нам надо провести ту реформу, которую мы уже обсуждаем не один год, — введение более свободного тарифа. Этот законопроект действительно детально проработан. Поэтому на данном этапе следует посмотреть, как реагирует потребитель на эти изменения, и потом уже добавлять другие опции. Это не означает, что эти предложения плохие, просто не все сразу», — сказал Уфимцев.

В частности, исключение фактора износа запчастей ударит не только по страховым компаниям, но и по потребителям. «Изменится основная суть этого коэффициента. Отмена износа не только приведет к росту тарифов ОСАГО, но и повысит риски для тех, у кого нет каско. Представьте: если разбился старый автомобиль, на него потребуется покупать новые запчасти. И его ремонт будет стоить, как золотые горы. К тому же, убирая фактор износа, мы даем больше поводов мошенникам активизироваться», — сказал Уфимцев.



Ранее в пятницу Уфимцев рассказал, как поправки по ОСАГО, в случае их принятия, отразятся на водителях.