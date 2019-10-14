Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «ВТБ Страхования» около 766 млн рублей по иску владельца сгоревшего в Москве строительного торгового центра «Синдика», сообщило агентство ТАСС из суда.

Суд взыскал в пользу ООО «Синдика-О» около 490 млн рублей страхового возмещения, более 125 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и более 15 млн рублей убытков. Также суд взыскал с «ВТБ Страхования» около 136 млн рублей страхового возмещения в пользу Сбербанка.

В июне 2019 года компания «Синдика-О» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с «ВТБ Страхования» в общей сложности около 963,4 млн рублей.

Представитель истца пояснил, что общая сумма была скорректирована в связи с уточнением суммы процентов и неустойки.

«По страховому возмещению у нас было 639 (млн рублей) с лишним, ее полностью взыскали. Оставшееся — это убытки и проценты. В карточке было 963 миллиона (рублей), потому что мы уточняли расчет процентов и неустойки, поэтому общая сумма взыскания получается 766 миллионов (рублей) в общей сложности», — отметил представитель истца.

Претензии «Синдики-О» к «ВТБ Страхованию» связаны с суммой возмещения за ущерб от пожара. В сумму исковых требований входило 639,5 млн рублей недоплаченной, по мнению истца, страховой выплаты, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также убытки и судебные расходы. Ранее представитель истца заявлял, что убытки компании «Синдика-О» связаны с тем, что страховая компания не произвела в полном объеме страховую выплату, в связи с чем возникла задолженность по процентам перед Сбербанком, который выставляет проценты за неоплаченный долг.

Страховая сумма по договору составляла 4,2 млрд рублей, выплата — 3,644 млрд рублей, за вычетом стоимости годных остатков, амортизации и стоимости объектов, которые были не застрахованы или не повреждены, сообщала ранее представитель «ВТБ Страхования».

«Синдика» же утверждает, что годных остатков у здания после пожара не было. Кроме того, разночтения в размере выплаты связаны с тем, что, по мнению истца, страховая выплата должна рассчитываться исходя из рыночной стоимости имущества, а по мнению ответчика — исходя из балансовой.

Как заявляла на заседании представитель «ВТБ Страхования», именно по балансовой стоимости имущество оценивалось при заключении договора и определении страховой премии.



Крупный пожар в ТЦ «Синдика» в Москве произошел 8 октября 2017 года, собственники ТЦ оценивали ущерб в 4 млрд рублей. Объект находился в залоге у Сбербанка (выступает третьим лицом по иску) и застрахован в «ВТБ Страховании» на 4,2 млрд рублей, большая часть суммы была перестрахована. «ВТБ Страхование» с конца 2018 года входит в группу «СОГАЗ».