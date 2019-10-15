Запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год. Об этом ТАСС сообщил источник, специализирующийся на криптоактивах.

«Согласно данным инвесторов, сейчас обсуждается возможность перенести запуск TON на полгода или год», — сказал он.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 12 октября подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram, после чего команда TON сообщила в письме инвесторам, что рассматривает возможность переноса запуска платформы. Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября.



Иск SEC, поданный в суд Манхэттена, связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON цифровых токенов Gram. По данным SEC, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.