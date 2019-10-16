Госдума на пленарном заседании в среду приняла расширенную версию постановления о направлении парламентских запросов по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Помимо руководителей Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета, МВД, Банка России, они будут направлены главам Минфина, Счетной палаты и Ростехнадзора, передает ТАСС.

«Проект постановления, помимо правоохранительных органов и Банка России, предложено направить также в Счетную палату, Министерство финансов и Ростехнадзор», — сказал в ходе выступления глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Госдума попросит Счетную палату оценить достаточность средств Фонда защиты прав дольщиков, уточнил он.

Депутаты также дополнили проекты парламентских запросов в Генпрокуратуру и Банк России. «Генеральной прокуратуре РФ предложено дать оценку складывающейся правоприменительной и судебной практике в сфере страхового надзора с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан», — отметил парламентарий. В частности, речь идет о проверке страховой компании «Респект». По словам главы комитета, необходимо дать оценку действиям, сопровождавшим отзыв лицензии у компании, назначение временной администрации, отмену принятых решений, а также «создаваемые страховой компанией препятствия для доступа к необходимой документации». «Выяснить данные о ее аффилированности с банками и дать правовую оценку добросовестности финансовых операций, сопровождавших действия по использованию ее средств», — продолжил он.

Генпрокуратура проведет дополнительную проверку страховой компании «Респект» Генпрокуратура РФ готова провести максимально жесткую дополнительную проверку страховой компании «Респект». Об этом сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко, передало накануне РИА Новости.

Кроме того, нижняя палата попросит Генпрокуратуру РФ провести «весь комплекс возможных оперативных мероприятий» в целях защиты прав дольщиков, дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций и уголовно-правовую оценку договоров страхования гражданской ответственности застройщиков с истекшими сроками выполнения обязательств.

«Мы также дополнили обращение к Банку России. Мы просим... предоставить информацию о проведенной работе в Государственную думу и также дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций», — добавил Николаев.

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«И постановление, и парламентские запросы стали более комплексными. Я уверен, что ответы на эти запросы дадут нам возможность системно подойти к решению тех вопросов, которые мы обсуждали, которые связаны не только со страхованием застройщиков, но и с другими видами страхования», — заключил председатель комитета.

По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в Фонд защиты прав дольщиков было перечислено лишь около 3% — 1,8 млрд рублей. Первоначальный проект постановления о направлении парламентских запросов был принят 15 октября.

Доработкой документа занималась новая рабочая группа нижней палаты парламента во главе с ее вице-спикером Ириной Яровой, состоящая из представителей всех думских фракций, а также комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.



В соответствии с законодательством главы Генпрокуратуры, СК, МВД, ЦБ, Минфина, Счетной палаты и Ростехнадзора должны будут ответить на парламентские запросы в устной (на заседании Госдумы) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня их получения.