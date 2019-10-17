Если инвесторы не согласятся с новым дедлайном запуска блокчейн-платформы TON, Telegram вернет им 77% вложенных денег, говорится в письме компании Telegram к инвесторам. Так, платформа TON будет запущена 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, сообщает РБК, ссылаясь на CoinDesk.
Соответствующее решение инвесторы должны принять до 23 октября.
«Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON», — говорится в письме. Дополнительное время даст преимущество компаниям, которые работают над приложениями для платформы TON.
Команда начала рассматривать возможность переноса запуска, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO Telegram.
Дедлайн может быть продлен с согласия инвесторов, владеющих большей частью токенов. При этом те, кто купил токены в феврале и марте 2018 года, должны будут одобрить отсрочку запуска отдельно.
Компания напомнила, что если дедлайн будет перенесен на апрель, ей придется понести дополнительные расходы в размере 80 млн долларов.