Если инвесторы не согласятся с новым дедлайном запуска блокчейн-платформы TON, Telegram вернет им 77% вложенных денег, говорится в письме компании Telegram к инвесторам. Так, платформа TON будет запущена 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, сообщает РБК , ссылаясь на CoinDesk.

Соответствующее решение инвесторы должны принять до 23 октября.

«Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON», — говорится в письме. Дополнительное время даст преимущество компаниям, которые работают над приложениями для платформы TON.

СМИ: запуск блокчейн-проекта Telegram Open Network могут отложить на полгода или год Команда начала рассматривать возможность переноса запуска, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO Telegram.

Дедлайн может быть продлен с согласия инвесторов, владеющих большей частью токенов. При этом те, кто купил токены в феврале и марте 2018 года, должны будут одобрить отсрочку запуска отдельно.

Компания напомнила, что если дедлайн будет перенесен на апрель, ей придется понести дополнительные расходы в размере 80 млн долларов.