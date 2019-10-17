Банк «Открытие» совместно с Mail.ru Group, московской школой управления «Сколково» и РАЭК замерили готовность малого и среднего бизнеса к цифровой экономике. Итоги исследования опубликованы , в частности, на сайте Аналитического центра НАФИ, который выступил оператором исследования.

Для оценки готовности бизнеса к цифровой модели работы был рассчитан индекс цифровизации малого и среднего бизнеса, интегрирующий пять частных индексов. Указанные частные индексы оценивают: 1) каналы передачи и хранения информации (используются ли в работе различные цифровые каналы — облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, системы автоматизации и т. д.); 2) интеграцию цифровых технологий (уровень внедрения в работу таких технологий, как искусственный интеллект, Интернет вещей, 3D-печать, уровень использования онлайн-документов); 3) использование Интернета в продажах; 4) информационную безопасность (готовность предпринимателей к потенциальным цифровым угрозам в процессе ведения бизнеса); 5) цифровое обучение (уровень готовности руководства обучать персонал в области цифровых технологий, а также наличие опыта проведения подобных курсов и тренингов).

В сентябре 2019 года индекс цифровизации малого и среднего бизнеса в среднем по стране составил 45 процентных пунктов из 100 возможных, в том числе для индивидуальных предпринимателей он составляет 42 пункта, для компаний — 49 пунктов. «Это свидетельствует о том, что сегодня малый и средний бизнес России недостаточно осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании», — констатируют авторы исследования.

Россия улучшила позиции в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности Россия поднялась в рейтинге с 40-го на 38-е место.

В числе прочего отмечается, что электронный документооборот используют 73% компаний, однако полностью перешли на него только 12%. Страницы в социальных сетях имеют 43% российских компаний, рекламу в Интернете размещают 46%. При этом представители большинства компаний пока не готовы перевести взаимодействие с клиентами полностью в онлайн-формат. В 28% компаний организовывалось обучение сотрудников использованию цифровых технологий. У 4% компаний все сотрудники работают удаленно, у 40% удаленно работают некоторые сотрудники.



Основными барьерами на пути к цифровизации, по оценкам предпринимателей, являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса: на первый план выходят такие преимущества, как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%).