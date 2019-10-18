Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила зарегистрированной в США Freedom Holding, материнской компании ИК «Фридом Финанс», купить одного из старейших брокеров — российскую компанию «Церих Кэпитал Менеджмент».

«ФАС рассмотрела ходатайство компании Freedom Holding Corp…. о приобретении 100% голосующих акций АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в решении ведомства.

На NASDAQ стартовали торги акциями работающей на российском рынке Freedom Holding Corp. По итогам первого дня торгов капитализация компании составляет 790 млн долларов против 813 млн на 14 октября.

В конце сентября акционеры «Церих Кэпитал Менеджмента» подтвердили получение предложения Freedom Holding Corp. о покупке акций компании, однако не подтвердили информацию о существовании каких-либо договоренностей о сделке.

Ранее гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов также сообщал РИА Новости, что Freedom Holding Corp. рассматривает возможность приобретения «Церих Кэпитал Менеджмента». Однако, по его словам, обращение в ФАС является предварительным шагом, не обязывающим стороны к каким-либо дальнейшим действиям.