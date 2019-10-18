В созданный на базе российской защищенной коммуникационной платформы «Серафим» мессенджер внедрена возможность проведения оплаты через Систему быстрых платежей с идентификацией по лицу пользователя. Демонстрация возможностей мессенджера состоялась в пятницу на форуме «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи.

Видео презентации опубликовано на официальной странице фонда «Цифровая долина Сочи» в Facebook. В ходе презентации в режиме реального времени была проведена оплата услуг мобильной связи через СБП. Для подтверждения платежа был использован аккаунт в сервисе «Госуслуги» и проведена идентификация по лицу пользователя.

Облачная коммуникационная платформа «Серафим» позволяет создавать мессенджеры с требуемым функционалом под разных государственных и корпоративных заказчиков. Как было отмечено в ходе презентации, сервис использует ГОСТ-шифрование и полностью соответствует требованиям российского законодательства к защите информации.



В августе этого года стало известно, что ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей с отечественным корпоративным мессенджером «Серафим», который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Тогда сообщалось, мессенджер планируется выпустить на широкий рынок осенью.