Российские и зарубежные инвесторы должны иметь равные условия, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Капитализация компаний, представленных в Консультативном совете по иностранным инвестициям, составляет около 2 трлн долларов, уточнил он.

«Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов — и административных, и налоговых, и трудовых законов. В этом смысле, я считаю, это такая общая рамка, которая удобна для всех: применение национального режима по отношению к любым инвестициям», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия-24» по случаю 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

«Капитализация, естественно, меняется, тем не менее это около 2 триллионов долларов. Это как раз отражает масштаб инвесторов, которые участвуют в проектах в нашей стране», — добавил он.

Как отметил Медведев, экономический контекст в последние годы сильно изменился, условия для инвестиций ухудшают всевозможные барьеры и торговые войны. Он считает, что убедить инвесторов вкладывать деньги «можно только одним — предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом». «Мы стараемся все это демонстрировать. Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то, — сказал премьер. — Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период».

Глава Кабмина отметил, что инвестиции в экономику России остаются выгодными. «Ни один инвестор, ни один предприниматель никогда не будет инвестировать себе в убыток. Но к чести наших коллег, инвесторов из нашей комиссии по иностранным инвестициям, они не только инвестируют в выгодные для них виды деятельности, которые действительно растут и развиваются — начиная от энергетики и заканчивая высокими технологиями, фармацевтикой, но и создают подразделения по научно-исследовательским работам, по тому, что называется RnD, на территории нашей страны, и вместе с российскими учеными, российскими специалистами занимаются исследованиями», — заключил Медведев.