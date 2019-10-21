Кредитное страхование пришло на смену инвестиционному страхованию жизни в качестве нового драйвера страхового рынка, но устойчивость его роста под вопросом. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

К кредитному страхованию АКРА относит страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев по кредитам, выданным физическим лицам. По оценке агентства, темп роста указанных видов страхования в первом полугодии 2019 года составил 83%. Доля премий по кредитному страхованию во II квартале 2019 года составила 16%, что примерно в два раза выше показателей в 2016—2017 годах.

Высокие показатели роста, очевидно, связаны с бумом розничного кредитования, начавшимся в 2017 году, и в настоящее время он вызывает некоторую озабоченность регулятора, принимающего меры по сдерживанию дальнейшего роста. В этих условиях устойчивость роста кредитного страхования, по крайней мере в его текущем виде, вызывает определенные сомнения, рассуждают аналитики.



«В первую очередь необходимо отметить, что меры, принимаемые ЦБ РФ, скажутся на объемах страховых премий. Также обращают на себя внимание условия и стоимость страхования для клиентов: за последние 2,5 года (по которым доступна статистика, публикуемая регулятором) сумма страховых выплат составила менее 10% страховой премии, при этом комиссия посредников превысила 50%. При этом уровень комиссии демонстрирует восходящую динамику и за первое полугодие 2019 года оценивается в размере 68% страховой премии. На зарубежных рынках существуют прецеденты прямого вмешательства регуляторов в отношения между заемщиками, кредиторами и страховщиками с целью защиты интересов розничных клиентов. С учетом высокой стоимости страхования этот риск существует и на российском рынке», — говорится в обзоре АКРА.